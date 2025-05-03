Працівники Голосу Америки отримали листи з анонсом наступних кроків, — Остап Яриш

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Працівники американського мовника "Голос Америки" (VOA), яких раніше відправили у вимушену відпустку, отримали повідомлення про відновлення доступу до внутрішніх мереж організації. Там також зазначено про підготовку до модернізації агентства та виконання його інформаційної місії.

Про це повідомив колишній журналіст української служби "Голосу Америки" Остап Яриш у Facebook в суботу, 3 травня.

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За словами Яриша, ввечері 2 травня працівники, які були відсторонені, отримали офіційного листа від керівництва Агентства з глобальних медіа США (USAGM), що курує VOA.

У повідомленні йдеться про підготовку до модернізації агентства та виконання його інформаційної місії. Також зазначено, що детальні вказівки щодо подальших кроків буде надіслано найближчим часом.

"Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами", — зазначено у листі.

Яриш зазначив, що в окремому листуванні представники керівництва написали, що USAGM очікує відновити роботу Голосу Америки вже наступного тижня.

"Цьому передувало рішення суду, який постановив, що уряд має повернути на роботу працівників VOA і відновити мовлення. Урядові представники подали апеляцію на це рішення. Що все це означатиме на практиці, поки що не зовсім ясно. Думаю, будемо мати більше інформації в наступні кілька днів", — наголосив журналіст.

Повідомлення Яриша у Facebook

Раніше журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа, заявивши, що закриття урядом фінансованих інформаційних агентств порушує право працівників на свободу слова згідно з Першою поправкою.