Журналісти та профспілка Голосу Америки вимагає від Трампа дотримання права на свободу слова

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа, заявивши, що закриття урядом фінансованих інформаційних агентств порушує право працівників на свободу слова згідно з Першою поправкою. Звільненим співробітникам "Голосу Америки", які працювали в США через робочі візи, дається 30 днів на виїзд з країни.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Що вимагається у позові журналістів

У позові вимагається ухвала суду про скасування рішення про закриття Агентства глобальних медіа, яке фінансує "Голос Америки" та інші ЗМІ, такі як "Радіо Вільна Європа", "Радіо Свобода" та "Радіо Вільна Азія".

Відповідно до позову, швидке закриття підбадьорить авторитарні режими в усьому світі.

"У багатьох частинах світу важливе джерело об’єктивних новин зникло, і залишилися лише цензуровані державні ЗМІ, щоб заповнити порожнечу", — написали позивачі.

Своєю чергою, звільнений з "Голосу Америки" український журналіст Остап Яриш в інтерв'ю Bihus.Info заявив, що звільненим співробітникам "Голосу Америки", які працювали в США через робочі візи, дається 30 днів на виїзд з країни.

"Особливо для людей з авторитарних країн просто небезпечно для життя повертатися зараз до тих країн, на які вони мовлять, тому що там їх вважають американськими агентами, шпигунами, зрадниками батьківщини, які працювали на ворога", — зазначив Яриш.

Нагадаємо, Білий дім оголосив про припинення державного фінансування "Голосу Америки", заявивши, що платники податків більше не мають підтримувати "радикальну пропаганду". Мовник нібито порушував журналістські стандарти.

Раніше ми писали, що без фінансування з бюджету США опинилося Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода (RFE/RL).