Журналисты и профсоюз Голоса Америки требует от Трампа соблюдения права на свободу слова

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Журналисты "Голоса Америки" и их профсоюзы подали в суд на администрацию Трампа, заявив, что закрытие правительством финансируемых информационных агентств нарушает право работников на свободу слова согласно Первой поправке. Уволенным сотрудникам "Голоса Америки", которые работали в США через рабочие визы, дается 30 дней на выезд из страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Что требуется в иске журналистов

В иске требуется решение суда об отмене решения о закрытии Агентства глобальных медиа, которое финансирует "Голос Америки" и другие СМИ, такие, как "Радио Свободная Европа", "Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия".

Согласно иску, быстрое закрытие ободрит авторитарные режимы во всем мире.

"Во многих частях мира важный источник объективных новостей исчез, и остались только цензурированные государственные СМИ, чтобы заполнить пустоту", — написали истцы.

В свою очередь, уволенный из "Голоса Америки" украинский журналист Остап Ярыш в интервью Bihus.Info заявил, что уволенным сотрудникам "Голоса Америки", которые работали в США из-за рабочих виз, дается 30 дней на выезд из страны.

"Особенно для людей из авторитарных стран просто опасно для жизни возвращаться сейчас в те страны, на которые они вещают, потому что там их считают американскими агентами, шпионами, предателями родины, которые работали на врага", — отметил Ярыш.

Напомним, Белый дом объявил о прекращении государственного финансирования "Голоса Америки", заявив, что налогоплательщики больше не должны поддерживать "радикальную пропаганду". Вещатель якобы нарушал журналистские стандарты.

Ранее мы писали, что без финансирования из бюджета США оказалось Радио Свободная Европа и Радио Свобода (RFE/RL).