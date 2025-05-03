Работники Голоса Америки получили письма с анонсом следующих шагов, — Остап Ярыш

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Работники американского вещателя "Голос Америки" (VOA), которых ранее отправили в вынужденный отпуск, получили сообщение о восстановлении доступа к внутренним сетям организации. Там также указано о подготовке к модернизации агентства и выполнении его информационной миссии.

Об этом сообщил бывший журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook в субботу, 3 мая.

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По словам Ярыша, вечером 2 мая сотрудники, которые были отстранены, получили официальное письмо от руководства Агентства по глобальным медиа США (USAGM), курирующего VOA.

В сообщении говорится о подготовке к модернизации агентства и выполнении его информационной миссии. Также указано, что подробные указания относительно дальнейших шагов будут направлены в ближайшее время.

"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами", — говорится в письме.

Ярыш отметил, что в отдельной переписке представители руководства написали, что USAGM ожидает возобновить работу Голоса Америки уже на следующей неделе.

"Этому предшествовало решение суда, который постановил, что правительство должно вернуть на работу сотрудников VOA и возобновить вещание. Правительственные представители подали апелляцию на это решение. Что все это будет означать на практике, пока не совсем ясно. Думаю, будем иметь больше информации в следующие несколько дней", — подчеркнул журналист.

Сообщение Ярыша в Facebook

Ранее журналисты "Голоса Америки" и их профсоюзы подали в суд на администрацию Трампа, заявив, что закрытие правительством финансируемых информационных агентств нарушает право работников на свободу слова согласно Первой поправке.