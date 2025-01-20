Трамп анонсував повернення TikTok у США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Напередодні дня інавгурації обраний президент США Дональд Трамп проводить мітинг у Вашингтоні, округ Колумбія. Під час виступу він прорекламував повернення застосунку TikTok, який з вечора суботи було заблоковано в Штатах і видалено з магазинів мобільних застосунків.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

TikTok повернувся в США

"Відсьогодні TikTok повернувся. Ми перемогли на TikTok, а республіканці ніколи не вигравали голоси молодих людей. Тому мені подобається TikTok. Я сказав, що нам потрібно врятувати TikTok, тому що ми говоримо про величезний — хто в цій аудиторії підтримує TikTok? Багато хто? Так, він дуже популярний. І, чесно кажучи, у нас немає вибору, ми повинні його врятувати", — заявив Трамп на мітингу.

Нагадаємо, у неділю Трамп написав, що після своєї інавгурації видасть указ про відтермінування виконання закону щодо закриття TikTok у країні. За кілька годин додаток і сайт платформи знову почали працювати для користувачів зі США. Крім того, компанія прокоментувала події і приписала повернення Трампу.

"Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Завдяки зусиллям президента Трампа TikTok повернувся до США", — йшлося в повідомленні.

Також ми писали, що канадець українського походження сказав, чого очікує від Трампа після його інавгурації.