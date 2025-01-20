Трамп анонсировал возвращение TikTok в США 19 января

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Накануне дня инаугуруации избранный президент США Дональд Трамп проводит митинг в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе выступления он прорекламировал возвращение приложения TikTok, которое с вечера субботы было заблокировано в Штатах и удалено из магазинов мобильных приложений.

Об этом сообщает CNN.

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TikTok вернулся в США

"С сегодняшнего дня TikTok вернулся. Мы победили на TikTok, а республиканцы никогда не выигрывали голоса молодых людей. Поэтому мне нравится TikTok. Я сказал, что нам нужно спасти TikTok, потому что мы говорим об огромном — кто в этой аудитории поддерживает TikTok? Многие? Да, он очень популярен. И, честно говоря, у нас нет выбора, мы должны его спасти", — заявил Трамп на митинге.

Напомним, в воскресенье Трамп написал, что после своей инаугурации издаст указ об отсрочке исполнения закона по закрытии TikTok в стране. Спустя несколько часов приложение и сайт платформы вновь начали работать для пользователей из США. Кроме того, компания прокомментировала события и приписала возвращение Трампу.

"Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям президента Трампа TikTok вернулся в США", — говорилось в сообщении.

Также мы писали, что канадец украинского происхождения сказал, чего ожидает от Трампа после его инаугурации.