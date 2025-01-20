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Канадець українського походження сказав, що очікує від Трампа

20 січня 2025 00:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Канадець українського походження відповів, що очікує від президентства Трампа
Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У США канадець українського походження на ім'я Нік розповів, чого очікує від новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він перелічив питання як внутрішні, так і зовнішні.

Відповідний коментар чоловік дав кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

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Нік зазначив, що має великі надії на Дональда Трампа. Зокрема, в питаннях нафтогалузі у Сполучених Штатах, припиненні нелегальної міграції, а також щодо завершення війн у світі.

Крім того, канадець вважає, що Трамп зібрав біля себе хорошу команду і, враховуючи його передній досвід президента, зраз він зможе втілити все, що обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії.

Також Нік побажав українцям якнайшвидшого миру, закінчення війни та щоб більше не було страшних смертей.

Нагадаємо, ми писали, що американці теж вважають, що Трамп після інавгурації швидко розпочне результативну роботу. Зокрема, щодо безпеки.

Також зазначимо, що інавгурація Трампа на посаду президента США відбудеться завтра, 20 січня, о 19:00 за київським часом.

США Канада Дональд Трамп президент Америка інавгурація Трампа

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