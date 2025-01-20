Канадец украинского происхождения ответил, что ожидает от президентства Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США канадец украинского происхождения по имени Ник рассказал, чего ожидает от новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он перечислил вопросы как внутренние, так и внешние.

Соответствующий комментарий мужчина дал корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

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Ник отметил, что у него большие надежды на Дональда Трампа. В частности, в вопросах нефтеотрасли в Соединенных Штатах, прекращении нелегальной миграции, а также о завершении войн в мире.

Кроме того, канадец считает, что Трамп собрал возле себя хорошую команду и, учитывая его передний опыт президента, сейчас он сможет воплотить все, что обещал во время своей предвыборной кампании.

Также Ник пожелал украинцам скорейшего мира, окончания войны и чтобы больше не было страшных смертей.

Напомним, мы писали, что американцы тоже считают, что Трамп после инаугурации быстро начнет результативную работу. В частности, относительно безопасности.

Также отметим, что инаугурация Трампа на пост президента США состоится завтра, 20 января, в 19:00 по киевскому времени.