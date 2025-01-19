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У США знову став доступним TikTok, — CNN

19 січня 2025 22:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп відновив роботу TikTok у США — деталі
Застосунок TikTok. Ілюстративне фото: pixabay
Євгенія Брюховецька - редактор

Роботу соціальної мережі TikTok знову відновили на території Сполучених Штатів Америки. Це сталося після того, як новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв її повернути.

Про це пише CNN у неділю, 19 січня.

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У матеріалі йдеться, що через 12 годин після припинення роботи TikTok відновлено на території США. Соцмережа привітала користувачів застосунку повідомленням.

"Дякуємо за ваше терпіння і підтримку. Завдяки зусиллям президента Трампа TikTok повертається до США!" — йдеться у ньому.

Вчора увечері соцмережа стала недоступною для американців після того, як набув чинності закон США про її заборону. Також застосунок неможливо було завантажити з AppStore і Google Play. 

Сьогодні вранці Трамп запевнив, що після інавгурації видасть указ про відтермінування виконання закону. Видання вважає, що це свідчить про можливе здобуття Трампом "великої політичної перемоги".

Нагадаємо, Верховний суд США підтримав заборону TikTok в США, після чого користувачі почали скаржитися на припинення роботи застосунку.

А власники TikTok розглядають можливість продати соцмережу американському бізнесмену Ілону Маску.

США Дональд Трамп соцмережі TikTok користувачі

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