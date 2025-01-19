Трамп возобновил работу TikTok в США — детали

Приложение TikTok. Иллюстративное фото: pixabay

Работа социальной сети TikTok снова возобновилась на территории Соединенных Штатов Америки. Это произошло после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп пообещал ее вернуть.

Об этом пишет CNN в воскресенье, 19 января.

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Работа TikTok в США

В материале говорится, что спустя 12 часов после приостановки работы TikTok возобновлена на территории США. Соцсеть поздравила пользователей приложения сообщением.

"Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям президента Трампа TikTok возвращается в США!" — говорится в нем.

Вчера вечером соцсеть стала недоступной для американцев после того, как вступил в силу закон США о ее запрете. Также приложение невозможно было загрузить из AppStore и Google Play.

Сегодня утром Трамп заверил, что после инаугурации издаст указ об отсрочке исполнения закона. Издание считает, что это свидетельствует о возможном получении Трампом "большой политической победы".

Напомним, Верховный суд США поддержал запрет TikTok в США, после чего пользователи начали жаловаться на приостановку работы приложения.

А владельцы TikTok рассматривают возможность продать соцсеть американскому бизнесмену Илону Маску.