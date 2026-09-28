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Головна Новини дня Трамп пропонував Китаю купити зброю у США

Трамп пропонував Китаю купити зброю у США

Ua ru
28 вересня 2026 09:32
Трамп запитував Сі, чи хоче Китай придбати американську зброю
Президентський гелікоптер на Південній галявині Білого дому. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп, за словами посла США в Китаї Девіда Пердью, питав лідера КНР Сі Цзіньпіна, чи зацікавлений Китай у придбанні американської зброї. 

Про це Девід Пердью розповів в ефірі Fox News Sunday, передає Новини.LIVE.

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Що заявив посол США

За словами Пердью, Трамп говорив із Сі про продаж американського озброєння іншим країнам і в цьому контексті запитав китайського лідера, чи хотів би Пекін купувати зброю у США. Посол не уточнив, коли саме пролунало це запитання.

Пердью також заперечив припущення, що затримка нового пакета озброєнь для Тайваню пов'язана з бажанням Вашингтона не загострювати відносини з Пекіном. Він заявив, що позиція Трампа щодо Тайваню не змінилася.

"Він найсильніше підтримує Тайвань, якого я коли-небудь бачив", — заявив Девід Пердью.

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Позиція США щодо зброї для Китаю

Після заяви посла у Вашингтоні уточнили, що Сполучені Штати не планують продавати зброю Китаю. У Державному департаменті наголосили, що американське законодавство забороняє такі продажі та що жодної пропозиції або плану щодо постачання зброї Пекіну немає.

Що відбувається з озброєннями для Тайваню

Заява американського посла пролунала на тлі затримки нового пакета зброї для Тайваню вартістю близько 14 млрд доларів. Після травневої зустрічі Трампа і Сі в Пекіні американський президент називав цей пакет "дуже хорошим козирем" у переговорах із Китаєм.

Тайванська влада тим часом заявляє про серйозну військову загрозу з боку Китаю та наголошує на потребі посилення оборонних спроможностей острова.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Глава Білого дому назвав зустріч продуктивною, однак не повідомив про прорив у ключових питаннях між країнами.

Також Новини.LIVE писали про те, що Демократи Сенату США розкритикували підсумки зустрічі президента Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сенатори заявили, що переговори не дали очікуваних результатів, зокрема щодо підтримки Росією війни проти України, торгівлі та безпеки.

США Китай зброя Дональд Трамп Тайвань
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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