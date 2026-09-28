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Главная Новости дня Трамп предлагал Китаю закупить оружие у США

Трамп предлагал Китаю закупить оружие у США

Ua ru
28 сентября 2026 09:32
Трамп спросил Си, хочет ли Китай приобрести американское оружие
Президентский вертолёт на Южной лужайке Белого дома. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп, по словам посла США в Китае Дэвида Пердью, спросил лидера КНР Си Цзиньпина, заинтересован ли Китай в приобретении американского оружия.

Об этом Дэвид Пердью рассказал в эфире Fox News Sunday, передает Новини.LIVE.

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Что заявил посол США

По словам Пердью, Трамп беседовал с Си о продаже американского вооружения другим странам и в этом контексте спросил китайского лидера, хотел бы Пекин покупать оружие у США. Посол не уточнил, когда именно прозвучал этот вопрос.

Пердью также опроверг предположение, что задержка нового пакета вооружений для Тайваня связана с желанием Вашингтона не обострять отношения с Пекином. Он заявил, что позиция Трампа в отношении Тайваня не изменилась.

"Он поддерживает Тайвань сильнее, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо видел", — заявил Дэвид Пердью.

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Позиция США по поводу оружия для Китая

После заявления посла в Вашингтоне уточнили, что Соединенные Штаты не планируют продавать оружие Китаю. В Государственном департаменте подчеркнули, что американское законодательство запрещает такие продажи и что никаких предложений или планов по поставкам оружия Пекину нет.

Что происходит с поставками оружия на Тайвань

Заявление американского посла прозвучало на фоне задержки нового пакета оружия для Тайваня стоимостью около 14 млрд долларов. После майской встречи Трампа и Си в Пекине американский президент называл этот пакет "очень хорошим козырем" в переговорах с Китаем.

Тайваньские власти тем временем заявляют о серьезной военной угрозе со стороны Китая и подчеркивают необходимость укрепления оборонного потенциала острова.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп в Вашингтоне встречался с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава Белого дома назвал встречу продуктивной, однако не сообщил о прорыве в ключевых вопросах между странами.

Также Новини.LIVE писали о том, что демократы в Сенате США раскритиковали итоги встречи президента Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Сенаторы заявили, что переговоры не принесли ожидаемых результатов, в частности в отношении поддержки Россией войны против Украины, торговли и безопасности.

США Китай оружие Дональд Трамп Тайвань
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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