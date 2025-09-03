Трамп прокоментував просування РФ на фронті
Президент США Дональд Трамп різко оцінив дії російських військ в Україні. Він заявив, що вони просуваються буквально по сантиметру, наносячи удари та вбиваючи всіх на своєму шляху.
Про це американський лідер заявив під час брифінгу у середу, 3 вересня.
Трамп про просування армії РФ
За словами президента США, війна набула такого масштабу і жорстокості, що подібна війна не відбувалася з часів Другої світової.
"Ви гляньте, вони просуваються по сантиметрах. Бомблять. Вбивають усіх. Це все", — заявив Трамп.
Раніше Дональд Трамп анонсував розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Вже найближчими днями вони мають обговорити подальші дії щодо завершення війни в Україні.
Також Трамп заявив, що немає жодних послань для російського диктатора Володимира Путіна на тлі посилення атак РФ по Україні.
