Трамп прокоментував просування РФ на фронті

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко оцінив дії російських військ в Україні. Він заявив, що вони просуваються буквально по сантиметру, наносячи удари та вбиваючи всіх на своєму шляху.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу у середу, 3 вересня.

Трамп про просування армії РФ

За словами президента США, війна набула такого масштабу і жорстокості, що подібна війна не відбувалася з часів Другої світової.

"Ви гляньте, вони просуваються по сантиметрах. Бомблять. Вбивають усіх. Це все", — заявив Трамп.

Раніше Дональд Трамп анонсував розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Вже найближчими днями вони мають обговорити подальші дії щодо завершення війни в Україні.

Також Трамп заявив, що немає жодних послань для російського диктатора Володимира Путіна на тлі посилення атак РФ по Україні.