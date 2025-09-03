Трамп прокомментировал продвижение РФ на фронте
Президент США Дональд Трамп резко оценил действия российских войск в Украине. Он заявил, что они продвигаются буквально по сантиметру, нанося удары и убивая всех на своем пути.
Об этом американский лидер заявил во время брифинга в среду, 3 сентября.
Трамп о продвижении армии РФ
По словам президента США, война приобрела такой масштаб и жестокость, что подобная война не происходила со времен Второй мировой.
"Вы гляньте, они продвигаются по сантиметрам. Бомбят. Убивают всех. Это все", — заявил Трамп.
Ранее Дональд Трамп анонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Уже в ближайшие дни они должны обсудить дальнейшие действия по завершению войны в Украине.
Также Трамп заявил, что нет никаких посланий для российского диктатора Владимира Путина на фоне усиления атак РФ по Украине.
