Суд у Вашингтоні заблокував заборону Трампа для CNN та Politico

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Федеральний суд у Вашингтоні зупинив дію заборони Дональда Трампа щодо недопуску журналістів MS NOW, Politico та CNN до Білого дому. Судді не побачили шкоди національній безпеці у матеріалах цих редакцій і наказали терміново повернути репортерам деактивовані раніше постійні перепустки.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на рішення суду.

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Суд визнав незаконною заборону Трампа працювати журналістам в Білому домі

Кореспонденти видань CNN, Politico та MS NOW знову зможуть працювати на території Білого дому. Рішення Дональда Трампа щодо позбавлення цих трьох редакцій доступу було тимчасово заблоковане Федеральним судом у Вашингтоні. Судді постановили, що ця ухвала набирає чинності негайно, без жодних відстрочок.

Рішення суду. Фото: скриншот

Рішення суду. Фото: скриншот

Передувала судовому втручанню пряма заборона американської адміністрації, після якої журналістів згаданих медіа фізично припинили пускати всередину будівлі. Одразу після офіційного оголошення про такі обмеження постійні перепустки репортерів були повністю деактивовані.

Під час розгляду представники Білого дому не змогли надати переконливих доказів на користь своїх дій. Суд констатував, що аргументи про ймовірну шкоду національній безпеці через публікації цих засобів масової інформації залишилися непідтвердженими.

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Попри негайне відновлення доступу для працівників медіа, поточне судове розпорядження має обмежений термін дії, який становить рівно 14 днів. Оскільки винесене рішення має виключно тимчасовий характер, подальший розгляд цієї справи триватиме й надалі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що конфлікт між Дональдом Трампом та американськими медіа вийшов на новий рівень після того, як Білий дім відібрав акредитацію в журналістів CNN, Politico та MS NOW. Через це п'ять провідних телекомпаній США оголосили президенту бойкот. Зокрема, 21 вересня під час його виступу мовники запустили пряму трансляцію без звуку, а опальні редакції вже пішли до федерального суду у Вашингтоні оскаржувати наступ на свободу слова.

У відповідь Трамп просто проігнорував традиційні телеканали і Білий дім запустив власний інформаційний ресурс "Trump TV". Тепер адміністрація транслює всі заходи й заяви безпосередньо, повністю ігноруючи сторонні ЗМІ та бойкоти преси.