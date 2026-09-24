Суд в Вашингтоне заблокировал введенный Трампом запрет в отношении CNN и Politico

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Федеральный суд в Вашингтоне приостановил действие запрета Дональда Трампа на доступ журналистов MS NOW, Politico и CNN в Белый дом. Судьи не усмотрели угрозы национальной безопасности в материалах этих изданий и распорядились срочно вернуть репортерам ранее аннулированные постоянные пропуска.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение суда.

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Суд признал незаконным запрет Трампа на работу журналистов в Белом доме

Корреспонденты изданий CNN, Politico и MS NOW снова смогут работать на территории Белого дома. Решение Дональда Трампа о лишении этих трех редакций доступа было временно заблокировано Федеральным судом в Вашингтоне. Судьи постановили, что это решение вступает в силу немедленно, без каких-либо отсрочек.

Решение суда. Фото: скриншот

Решение суда. Фото: скриншот

Судебному вмешательству предшествовал прямой запрет американской администрации, после которого журналистов упомянутых СМИ физически перестали пускать внутрь здания. Сразу после официального объявления об этих ограничениях постоянные пропуска репортеров были полностью деактивированы.

В ходе рассмотрения дела представители Белого дома не смогли предоставить убедительных доказательств в пользу своих действий. Суд констатировал, что аргументы о вероятном ущербе национальной безопасности из-за публикаций этих средств массовой информации остались неподтвержденными.

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Несмотря на немедленное восстановление доступа для сотрудников СМИ, текущее судебное распоряжение имеет ограниченный срок действия, составляющий ровно 14 дней. Поскольку вынесенное решение носит исключительно временный характер, дальнейшее рассмотрение этого дела будет продолжаться и впредь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что конфликт между Дональдом Трампом и американскими СМИ вышел на новый уровень после того, как Белый дом лишил аккредитации журналистов CNN, Politico и MS NOW. Из-за этого пять ведущих телекомпаний США объявили президенту бойкот. В частности, 21 сентября во время его выступления телеканалы запустили прямую трансляцию без звука, а пострадавшие редакции уже обратились в федеральный суд в Вашингтоне, чтобы оспорить посягательство на свободу слова.

В ответ Трамп просто проигнорировал традиционные телеканалы, и Белый дом запустил собственный информационный ресурс "Trump TV". Теперь администрация транслирует все мероприятия и заявления напрямую, полностью игнорируя сторонние СМИ и бойкоты прессы.