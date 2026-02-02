Трамп розкритикував Греммі через жарт про Епштейна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на жарт ведучого "Греммі" в його бік щодо Гренландії та Епштейна. Відтак, глава Білого дому пригрозив судом коміку.

Про це повідомляє Billboard у понеділок, 2 лютого.

Президент США Дональд Трамп розкритикував 68-му церемонію нагородження премії "Греммі", що відбулася у ніч проти 2 лютого у Лос-Анджелесі, через жарти ведучого Тревора Ноа.

Коли співачку Біллі Айліш оголосили переможницею в номінації "Пісня року", ведучий трансляції Тревор Ноа сказав:

"Це Греммі, яку хоче отримати кожен артист — майже так само, як Трамп хоче отримати Гренландію. Це логічно, адже після смерті Епштейна йому потрібен новий острів, щоб проводити час з Біллом Клінтоном. Я ж казав, це мій останній рік! Що ви збираєтеся з цим робити?".

Після церемонії Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, в якому розкритикував "Греммі", ведучого та телеканал CBS.

"Премія "Греммі" — найгірша, її практично неможливо дивитися! CBS пощастило, що це сміття більше не засмічує їхній ефір. Тревор Ноа сказав про мене брехню, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна. Неправда!

Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейна, ані деінде поблизу, і до сьогоднішньої неправдивої та наклепницької заяви мене ніколи не звинувачували в тому, що я там перебував, навіть фейкові медіа", — написав Трамп.

Лідер США також порівняв Тревора Ноа з Джиммі Кіммелом, який був ведучим церемонії нагородження премії Оскар та часто критикував президента США Дональда Трампа у своєму комедійному ток-шоу.

Трамп порадив Ноа розібратися у фактах:

"Схоже, я відправлю своїх адвокатів подати до суду на цього бідного, жалюгідного, безталанного, дурня-ведучого. Приготуйся, Ноа, я з тобою трохи повеселюся!".

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нещодавно стало відомо, що в новій партії "файлів Епштейна" від Мін'юсту понад 38 000 згадок про Трампа.

Раніше іноземні ЗМІ писали, що Епштейн міг працювати на КДБ та Росію.