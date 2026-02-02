Трамп раскритиковал Грэмми из-за шутки об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на шутку ведущего "Грэмми" в его сторону относительно Гренландии и Эпштейна. Следовательно, глава Белого дома пригрозил судом комику.

Об этом сообщает Billboard в понедельник, 2 февраля.

Реклама

Читайте также:

Трамп раскритиковал ведущего "Грэмми" из-за шутки об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп раскритиковал 68-ю церемонию награждения премии "Грэмми", состоявшуюся в ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе, из-за шуток ведущего Тревора Ноа.

Когда певицу Билли Айлиш объявили победительницей в номинации "Песня года", ведущий трансляции Тревор Ноа сказал:

"Это Грэмми, которую хочет получить каждый артист — почти так же, как Трамп хочет получить Гренландию. Это логично, ведь после смерти Эпштейна ему нужен новый остров, чтобы проводить время с Биллом Клинтоном. Я же говорил, это мой последний год! Что вы собираетесь с этим делать?".

После церемонии Дональд Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором раскритиковал "Грэмми", ведущего и телеканал CBS.

"Премия "Грэмми" — худшая, ее практически невозможно смотреть! CBS повезло, что этот мусор больше не засоряет их эфир. Тревор Ноа сказал обо мне ложь, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. Неправда!

Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, ни где-либо поблизости, и до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в том, что я там находился, даже фейковые медиа", — написал Трамп.

Лидер США также сравнил Тревора Ноа с Джимми Киммелом, который был ведущим церемонии награждения премии Оскар и часто критиковал президента США Дональда Трампа в своем комедийном ток-шоу.

Трамп посоветовал Ноа разобраться в фактах":

"Похоже, я отправлю своих адвокатов подать в суд на этого бедного, жалкого, бесталанного, глупца-ведущего. Приготовься, Ноа, я с тобой немного повеселюсь!".

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Недавно стало известно, что в новой партии "файлов Эпштейна" от Минюста более 38 000 упоминаний о Трампе.

Ранее иностранные СМИ писали, что Эпштейн мог работать на КГБ и Россию.