Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають анексію Гренландії

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У пʼятницю, 16 січня, президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження тарифів проти деяких країн. Це стосується тих, хто не погодяться з анексією Гренландії.

Про це він сказав під час круглого столу в Білому домі.

Реклама

Читайте також:

Трамп щодо анексією Гренландії

"Я можу ввести мито на країни, які не підтримають Гренландію", — сказав американський лідер.

За словами Трампа, Сполучені Штати можуть вдатися до економічного тиску, якщо інші держави не підтримають позицію Вашингтона щодо Гренландії.

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Тож я можу це зробити", — додав він.

Нагадаємо, що у Білому домі зробили заяву, що США мають намір регулярно проводити переговори з чиновниками Данії та Гренландії.

А до цього Німеччина заявила, що може направити військових до Гренландії з метою посилення оборони на тлі заяв і зазіхань президента США Дональда Трампа.