Главная Новости дня Трамп пригрозил пошлинами некоторым странам из-за Гренландии

Трамп пригрозил пошлинами некоторым странам из-за Гренландии

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 23:55
Трамп пригрозил тарифами странам, которые не поддержат аннексию Гренландии
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В пятницу, 16 января, президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения тарифов против некоторых стран. Это касается тех, кто не согласятся с аннексией Гренландии.

Об этом он сказал во время круглого стола в Белом доме.

Читайте также:

Трамп относительно аннексии Гренландии

"Я могу ввести пошлину на страны, которые не поддержат Гренландию", — сказал американский лидер.

По словам Трампа, Соединенные Штаты могут прибегнуть к экономическому давлению, если другие государства не поддержат позицию Вашингтона по Гренландии.

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Поэтому я могу это сделать", — добавил он.

Напомним, что в Белом доме сделали заявление, что США намерены регулярно проводить переговоры с чиновниками Дании и Гренландии.

А до этого Германия заявила, что может направить военных в Гренландию с целью усиления обороны на фоне заявлений и посягательств президента США Дональда Трампа.

США Дональд Трамп Дания Гренландия аннексия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
