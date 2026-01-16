Трамп пригрозил тарифами странам, которые не поддержат аннексию Гренландии

Трамп пригрозил пошлинами некоторым странам из-за Гренландии
В пятницу, 16 января, президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения тарифов против некоторых стран. Это касается тех, кто не согласятся с аннексией Гренландии.
Об этом он сказал во время круглого стола в Белом доме.
Трамп относительно аннексии Гренландии
"Я могу ввести пошлину на страны, которые не поддержат Гренландию", — сказал американский лидер.
По словам Трампа, Соединенные Штаты могут прибегнуть к экономическому давлению, если другие государства не поддержат позицию Вашингтона по Гренландии.
"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Поэтому я могу это сделать", — добавил он.
Напомним, что в Белом доме сделали заявление, что США намерены регулярно проводить переговоры с чиновниками Дании и Гренландии.
А до этого Германия заявила, что может направить военных в Гренландию с целью усиления обороны на фоне заявлений и посягательств президента США Дональда Трампа.
Читайте Новини.LIVE!