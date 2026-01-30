Відео
Головна Новини дня Трамп пригрозив Канаді жорсткими митами на літаки — яка причина

Трамп пригрозив Канаді жорсткими митами на літаки — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 08:46
Дональд Трамп пригрозив 50% митами Канаді через літаки — що відомо
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Канаді жорсткими торговельними заходами у сфері авіації. Йдеться про можливе запровадження 50% мит на канадські літаки та припинення їхньої сертифікації в США.

Про це глава Білого дому написав у своєму акаунті у Truth Social в п'ятницю, 30 січня.

Читайте також:

Трамп погрожує 50% митами Канаді

Причиною такого рішення може стати відмова Оттави сертифікувати американські бізнес-джети компанії Gulfstream.  Трамп заявив, що Канада "безпідставно, незаконно та вперто" не дозволяє експлуатацію моделей літаків 500, 600, 700 і 800.

"Виходячи з того факту, що Канада неправомірно, незаконно і наполегливо відмовляється сертифікувати літаки Gulfstream 500, 600, 700 і 800, одні з найбільших і найбільш технологічно розвинених літаків, які коли-небудь були створені, ми скасовуємо сертифікацію їхніх Bombardier Global Expresses і всіх літаків, вироблених в Канаді, до тих пір, поки Gulfstream, велика американська компанія, не буде повністю сертифікована, як це повинно було статися багато років тому", — заявив Трамп.

Окрім скасування сертифікації, глава Білого дому пообіцяв накласти 50% мита на всі канадські літаки, які продаються у США.

"Канада фактично забороняє продаж продукції Gulfstream в Канаді через той самий процес сертифікації. Якщо з будь-якої причини ця ситуація не буде негайно виправлена, я збираюся стягувати з Канади 50% мита на всі літаки, що продаються до Сполучених Штатів Америки", — додав Трамп.

Дональд Трамп пригрозив митам Канаді
Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот з Truth Social

Експерти різко розкритикували таку ініціативу. Як повідомляє Bloomberg, фахівці наголошують, що сертифікація авіатехніки є питанням безпеки польотів, а не торговельних суперечок. Крім того, вони сумніваються в самій можливості "позбавлення сертифікації", зазначаючи, що подібних прецедентів в історії не існувало.

За даними агентства, можливі обмеження боляче вдарять по корпоративних перевезеннях у США, адже багато компаній залежать від літаків Bombardier для транспортування топменеджменту.

Нагадаємо, Канада відмовилася від торговельної угоди з Китаєм, щоб уникнути митного тиску з боку США.

А також Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію у США через загрозу з боку Куби. Через це Вашингтон може накласти мита на будь-яку країну, яка постачає нафту на острови.

 

США Канада Дональд Трамп літаки мита
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
