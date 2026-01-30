Дональд Трамп пригрозил 50% пошлинами Канаде из-за самолетов — что известно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Канаде жесткими торговыми мерами в сфере авиации. Речь идет о возможном введении 50% пошлин на канадские самолеты и прекращении их сертификации в США.

Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в Truth Social в пятницу, 30 января.

Трамп угрожает 50% пошлинами Канаде

Причиной такого решения может стать отказ Оттавы сертифицировать американские бизнес-джеты компании Gulfstream. Трамп заявил, что Канада "безосновательно, незаконно и упрямо" не разрешает эксплуатацию моделей самолетов 500, 600, 700 и 800.

"Исходя из того факта, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, одни из самых больших и наиболее технологически развитых самолетов, которые когда-либо были созданы, мы отменяем сертификацию их Bombardier Global Expresses и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, крупная американская компания, не будет полностью сертифицирована, как это должно было произойти много лет назад", — заявил Трамп.

Кроме отмены сертификации, глава Белого дома пообещал наложить 50% пошлины на все канадские самолеты, которые продаются в США.

"Канада фактически запрещает продажу продукции Gulfstream в Канаде из-за того же процесса сертификации. Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я собираюсь взимать с Канады 50% пошлины на все самолеты, продаваемые в Соединенные Штаты Америки", — добавил Трамп.

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот с Truth Social

Эксперты резко раскритиковали такую инициативу. Как сообщает Bloomberg, специалисты отмечают, что сертификация авиатехники является вопросом безопасности полетов, а не торговых споров. Кроме того, они сомневаются в самой возможности "лишения сертификации", отмечая, что подобных прецедентов в истории не существовало.

По данным агентства, возможные ограничения больно ударят по корпоративным перевозкам в США, ведь многие компании зависят от самолетов Bombardier для транспортировки топ-менеджмента.

