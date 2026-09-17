Трамп пригрозив ЄС митами через асоційоване членство Канади: останні заяви

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити дуже високі мита проти Європейського Союзу або обмежити торгівлю з країнами блоку, якщо ЄС надасть Канаді статус асоційованого члена. За його словами, рішення Вашингтона залежатиме від того, чи вважатиме він такий крок ворожим або зробленим із недобрим наміром.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Яку реакцію Трамп готує для Європи

За словами президента США, у разі негативної оцінки рішення Євросоюзу Вашингтон може вдатися до двох варіантів. Йдеться про запровадження "дуже серйозних" мит або припинення торгівлі з Європою за низкою напрямів.

Трамп також підкреслив, що його реакція залежатиме від того, з якою метою ЄС ухвалюватиме таке рішення.

"Якщо це буде з добрим наміром, то все гаразд. Якщо з поганим наміром, ми запровадимо дуже високі мита проти Європи", – заявив Дональд Трамп.

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Що відбувається між Канадою та ЄС

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом об’єднання. Звертаючись до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, дипломат заявила про новий формат відносин між Канадою та ЄС.

Також Новини.LIVE писали про те, що Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про запровадження нових мит на імпорт безпілотників, їхніх компонентів та док-станцій. Найвища ставка становитиме 100% і поширюватиметься на дрони, які мають особливо чутливі для національної безпеки США характеристики.