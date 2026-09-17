Трамп пригрозил ЕС введением пошлин из-за ассоциированного членства Канады: последние заявления

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести очень высокие пошлины в отношении Европейского союза или ограничить торговлю со странами этого блока, если ЕС предоставит Канаде статус ассоциированного члена. По его словам, решение Вашингтона будет зависеть от того, сочтёт ли он такой шаг враждебным или совершенным со злым умыслом.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

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Какую реакцию Трамп готовит для Европы

По словам президента США, в случае негативной оценки решения Евросоюза Вашингтон может прибегнуть к двум вариантам. Речь идет о введении "очень серьезных" пошлин или прекращении торговли с Европой по ряду направлений.

Трамп также подчеркнул, что его реакция будет зависеть от того, с какой целью ЕС примет такое решение.

"Если это будет сделано с благими намерениями, то всё в порядке. Если со злыми намерениями, мы введем очень высокие пошлины против Европы", — заявил Дональд Трамп.

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Что происходит между Канадой и ЕС

Напомним, ранее Новости.LIVE сообщали, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов предоставить Канаде возможность стать первым ассоциированным членом объединения. Обращаясь к премьер-министру Канады Марку Карни, дипломат заявила о новом формате отношений между Канадой и ЕС.

Также Новости.LIVE писали о том, что президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении новых пошлин на импорт беспилотников, их компонентов и док-станций. Максимальная ставка составит 100% и будет распространяться на дроны, обладающие характеристиками, особо чувствительными для национальной безопасности США.