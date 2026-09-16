Канада может стать первым ассоциированным членом ЕС — фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: УНИАН

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов предоставить Канаде возможность стать первым ассоциированным членом объединения. Обращаясь к премьер-министру Канады Марку Карни, дипломат заявила о новом формате отношений между Канадой и ЕС.

Об этом она сказала во время выступления перед Европейским парламентом, передает Новини.LIVE.

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Новый формат сотрудничества ЕС и Канады

"Мы открываем Канаде возможность стать первым ассоциированным членом", — заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также подчеркнула, что потенциальное сотрудничество не должно быть направлено против других государств. По ее словам, речь идет об укреплении совместных возможностей Европы и Канады.

Инициатива прозвучала после того, как Канада активизировала поиск более тесного сотрудничества с Европой на фоне сложных торговых отношений с Соединёнными Штатами. В то же время, по информации источников, заявление фон дер Ляйен стало неожиданным для некоторых стран-членов ЕС.

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Некоторые европейские дипломаты выразили сомнения относительно того, что именно будет предусматривать статус ассоциированного членства. Один из них заявил: "Никто на самом деле не знает, что это означает". Другой дипломат отметил, что введение такого статуса может потребовать изменений в основополагающих договорах ЕС. По его словам, получить необходимую поддержку для таких изменений пока будет сложно.

Как сообщали Новини.LIVE, Европейский Союз готовит пакет поддержки Украины на зимний период, который может стать самым тяжелым за время полномасштабной войны. Помощь будет предусматривать поддержку энергетики, усиление противовоздушной обороны и дальнейшее санкционное давление на Россию.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 сентября Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет безопасности для более оперативной координации в случае серьезных угроз. К новому формату планируется привлечь страны ЕС, Украину и других партнеров.