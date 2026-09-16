Канада може стати першим асоційованим членом ЄС — фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн. Фото: УНІАН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом об’єднання. Звертаючись до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, дипломат заявила про новий формат відносин між Канадою та ЄС.

Про це вона сказала під час виступу перед Європейським парламентом, передає Новини.LIVE.

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Новий формат співпраці ЄС і Канади

"Ми відкриваємо двері для Канади стати його першим асоційованим членом", — заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також наголосила, що потенційна співпраця не має бути спрямована проти інших держав. За її словами, йдеться про посилення спільних можливостей Європи та Канади.

Ініціатива пролунала після того, як Канада активізувала пошук тіснішої співпраці з Європою на тлі складних торговельних відносин зі Сполученими Штатами. Водночас, за інформацією джерел, заява фон дер Ляєн стала несподіваною для деяких країн-членів ЄС.

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Окремі європейські дипломати висловили сумніви щодо того, що саме передбачатиме статус асоційованого членства. Один із них заявив: "Ніхто насправді не знає, що це означає". Інший дипломат зазначив, що запровадження такого статусу може вимагати змін до фундаментальних договорів ЄС. За його словами, отримати необхідну підтримку для таких змін наразі буде складно.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європейський Союз готує пакет підтримки України на зимовий період, який може стати найважчим за час повномасштабної війни. Допомога передбачатиме підтримку енергетики, посилення протиповітряної оборони та подальший санкційний тиск на Росію.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 вересня Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити Європейську раду безпеки для оперативнішої координації під час серйозних загроз. До нового формату планують залучити держави ЄС, Україну та інших партнерів.