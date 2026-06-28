Трамп повідомив, які об’єкти в Ірані атакували США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню. З цієї причини американські війська атакували низку іранських об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис американського лідера у Truth Social.

Що сказав Трамп про атаку на США

"Американські літаки щойно завдали ударів по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по берегових радіолокаційних станціях за повторне порушення Угоди про припинення вогню", — заявив Трамп.

Він додав, що іранці, можливо, «ніколи не навчаться» і тому припустив, що, можливо, настане момент, коли США доведеться завершити цю справу військовим шляхом. У такому разі, за словами Трампа, Іран може перестати існувати.

"Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими й будемо змушені військовим шляхом завершити розпочату нами справу. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран більше не існуватиме", — підсумував президент США.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька тижнів тому США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який продовжив перемир’я та дав країнам 60 днів на те, щоб вести переговори й узгодити остаточний документ про завершення війни.

Перший етап переговорів після рамкової угоди відбувся тиждень тому, і, судячи з заяв, зустріч була успішною, оскільки сторони досягли певних домовленостей.

Однак днями Іран атакував судно в Ормузькій протоці, через що США завдали ударів по об’єктах в Ірані, після чого Тегеран також відповів ударами. Дональд Трамп після цього звинуватив Тегеран у порушенні перемир’я.

Сьогодні в ніч на 28 червня історія повторилася, оскільки Іран вдруге атакував одне з суден з нафтою, у зв’язку з чим США завдали удари у відповідь.