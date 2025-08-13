Переговори Трампа і Путіна — президент США скаржиться на ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп поскаржився на низку ЗМІ. Він заявив, що вони "несправедливо" висвітлюють його майбутню зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп скаржиться на ЗМІ

"ЗМІ постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон (колишній радник Трампа з національної безпеки. — Ред.), який щойно сказав, що, попри те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у всьому", — наголосив Дональд Трамп.

Він поскаржився, що фейкові новини працюють понаднормово, та заявив, якби він отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, вони сказали б, що "Трамп уклав погану угоду".

Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, 13 серпня Трамп проведе відеоконференцію з Києвом і ЄС перед зустріччю з Путіним. Європейські країни побоюються, що переговори можуть призвести до рішень, не вигідних для України.

Нещодавно він зробив заяву перед розмовою з європейськими лідерами. Трамп назвав їх "чудовими людьми, які чекаю угоди".