Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп пожаловался на СМИ — что случилось

Трамп пожаловался на СМИ — что случилось

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:55
Переговоры Трампа и Путина — президент США жалуется на СМИ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп пожаловался на ряд СМИ. Он заявил, что они "несправедливо" освещают его предстоящую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Трамп жалуется на СМИ

"СМИ постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон (бывший советник Трампа по национальной безопасности. — Ред.), который только что сказал, что несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще означает? Мы побеждаем во всем", — подчеркнул Дональд Трамп.

Он пожаловался, что фейковые новости работают сверхурочно и заявил, если бы он получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, они сказали бы, что "Трамп заключил плохую сделку".

null
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, 13 августа Трамп проведет видеоконференцию с Киевом и ЕС перед встречей с Путиным. Европейские страны опасаются, что переговоры могут привести к решениям, не выгодным для Украины.

Недавно он сделал заявление перед разговором с европейскими лидерами. Трамп назвал их "замечательными людьми, которые жду соглашения".

владимир путин переговоры Дональд Трамп СМИ жалобы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации