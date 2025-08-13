Переговоры Трампа и Путина — президент США жалуется на СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп пожаловался на ряд СМИ. Он заявил, что они "несправедливо" освещают его предстоящую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп жалуется на СМИ

"СМИ постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон (бывший советник Трампа по национальной безопасности. — Ред.), который только что сказал, что несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще означает? Мы побеждаем во всем", — подчеркнул Дональд Трамп.

Он пожаловался, что фейковые новости работают сверхурочно и заявил, если бы он получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, они сказали бы, что "Трамп заключил плохую сделку".

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, 13 августа Трамп проведет видеоконференцию с Киевом и ЕС перед встречей с Путиным. Европейские страны опасаются, что переговоры могут привести к решениям, не выгодным для Украины.

Недавно он сделал заявление перед разговором с европейскими лидерами. Трамп назвал их "замечательными людьми, которые жду соглашения".