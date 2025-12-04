Конгресмен Куельяр отримав помилування від Трампа — що відомо про справу

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Дональд Трамп оголосив про помилування демократа з Техасу Генрі Куельяра та його дружини, і закривна федеральному рівні справу про хабарництво та змову, у якій подружжя було раніше обвинувачене. Трамп пояснив рішення тим, що вважає американську систему правосуддя "озброєною" проти політичних опонентів, і заявив, що Куельяри стали жертвами через критику імміграційної політики адміністрації Джо Байдена.

Трамп помилував Генрі Куельяра та назвав його справу політично вмотивованою

Трамп заявив, що, на його думку, звинувачення проти конгресмена Генрі Куельяра та його дружини Імельди були висунуті з політичних мотивів. Він стверджував, що сім’ю переслідували за те, що конгресмен висловлював позицію проти "відкритих кордонів", критикуючи підхід Байдена до міграційної кризи. Втім жодних доказів на підтвердження таких тверджень Трамп не навів.

Раніше федеральна прокуратура висунула подружжю Куельяр звинувачення в отриманні великих сум грошей за просування інтересів азербайджанської енергетичної компанії та одного з банків Мексики.

Слідство заявляло, що конгресмен погодився впливати на законодавство, вигідне Азербайджану, а також виступив у Палаті представників зі спічем, який відповідав зовнішньополітичним інтересам цієї країни. Подружжя наполягало на своїй невинуватості.

Сам конгресмен у розмові з журналістами подякував Трампу за це рішення, додавши, що вірив у свою правоту та сподівався на справедливий результат. Він також зазначив, що тепер може повернутися до роботи та що "нічого не змінилося". Окремо він повідомив, що переходити до Республіканської партії він не планує й працюватиме далі разом з демократами.

Попри помилування, Генрі Куельяр досі фігурує в розслідуваннях Комітету з етики Палати представників. Провадження триває з травня 2024 року.

Він часто розходився з лінією Демократичної партії щодо імміграції та зброї, а також є одним із небагатьох демократів, що виступають проти права на аборти. Він був одним із найгучніших критиків реакції адміністрації Байдена на рекордну кількість мігрантів, які перетнули південний кордон США.

