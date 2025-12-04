Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп помилував демократа Генрі Куельяра у справі про хабарництво

Трамп помилував демократа Генрі Куельяра у справі про хабарництво

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 09:01
Конгресмен Куельяр отримав помилування від Трампа — що відомо про справу
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Дональд Трамп оголосив про помилування демократа з Техасу Генрі Куельяра та його дружини, і закривна федеральному рівні справу про хабарництво та змову, у якій подружжя було раніше обвинувачене. Трамп пояснив рішення тим, що вважає американську систему правосуддя "озброєною" проти політичних опонентів, і заявив, що Куельяри стали жертвами через критику імміграційної політики адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє AP News.

Реклама
Читайте також:

Трамп помилував Генрі Куельяра та назвав його справу політично вмотивованою

Трамп заявив, що, на його думку, звинувачення проти конгресмена Генрі Куельяра та його дружини Імельди були висунуті з політичних мотивів. Він стверджував, що сім’ю переслідували за те, що конгресмен висловлював позицію проти "відкритих кордонів", критикуючи підхід Байдена до міграційної кризи. Втім жодних доказів на підтвердження таких тверджень Трамп не навів.

Раніше федеральна прокуратура висунула подружжю Куельяр звинувачення в отриманні великих сум грошей за просування інтересів азербайджанської енергетичної компанії та одного з банків Мексики.

Слідство заявляло, що конгресмен погодився впливати на законодавство, вигідне Азербайджану, а також виступив у Палаті представників зі спічем, який відповідав зовнішньополітичним інтересам цієї країни. Подружжя наполягало на своїй невинуватості.

Сам конгресмен у розмові з журналістами подякував Трампу за це рішення, додавши, що вірив у свою правоту та сподівався на справедливий результат. Він також зазначив, що тепер може повернутися до роботи та що "нічого не змінилося". Окремо він повідомив, що переходити до Республіканської партії він не планує й працюватиме далі разом з демократами. 

Попри помилування, Генрі Куельяр досі фігурує в розслідуваннях Комітету з етики Палати представників. Провадження триває з травня 2024 року.

Він часто розходився з лінією Демократичної партії щодо імміграції та зброї, а також є одним із небагатьох демократів, що виступають проти права на аборти. Він був одним із найгучніших критиків реакції адміністрації Байдена на рекордну кількість мігрантів, які перетнули південний кордон США.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловився щодо переговорів з Росією та роботу делегації.

Також Трамп заявив про скасування усіх документів, які були підписані колишнім президентом США Джо Байденом.

Джо Байден США Дональд Трамп помилування політики
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації