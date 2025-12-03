Трамп оголосив недійсними всі документи, підписані авторучкою Байдена

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі документи, які були підписані "авторучкою" колишнього президента Джо Байдена, є недійсними. Йдеться, зокрема, про укази та контракти.

Про це лідер США написав у соцмережі Truth Social.

Що відомо про скасування документів часів Байдена

"Усі та будь-які документи, прокламації, укази, меморандуми або контракти, підписані за розпорядженням нині сумнозвісного та несанкціонованого "autopen", в адміністрації Джозефа Байдена-молодшого, справжнім оголошуються недійсними та такими, що не мають подальшої сили", — написав Трамп.

Також президент США додав, що всі, хто отримали документи в такий спосіб, мають знати - тепер ці документи не мають жодної юридичної сили.

"Будь-хто, хто отримував "помилування", "пом'якшення покарання" або будь-який інший юридичний документ, підписаний у такий спосіб, має мати на увазі, що зазначений документ повністю та остаточно анульовано і він не має юридичної сили", — резюмував глава Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що США перевірять статус усіх афганців, які приїхали в країну за часів Байдена.

Його заява пролунала після того, як 26 листопада в декількох кварталах від Білого дому було скоєно збройний напад на двох бійців Нацгвардії США, в результаті чого одна жінка-нацгвардієць загинула. Стрільцем, попередньо, є 29-річний громадянин Афганістану, який в'їхав до країни в 2021 році.

Також ми писали, що на початку листопада Байден уперше за довгий час з'явився на публіці. Виступаючи на гала-вечорі Демпартії штабу Небраска, колишній президент США заявив, що Трамп "ганьбить" народ Сполучених Штатів.