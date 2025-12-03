Видео
Трамп аннулировал документы, подписанные авторучкой Байдена

Трамп аннулировал документы, подписанные авторучкой Байдена

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 02:38
Трамп объявил недействительными все документы, подписанные авторучкой Байдена
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, которые были подписаны "авторучкой" бывшего президента Джо Байдена — являются недействительными. Речь в том числе об указах и контрактах.

Об этом лидер США написал в соцсети Truth Social.

Что известно об отмене документов времен Байдена

"Все и любые документы, прокламации, указы, меморандумы или контракты, подписанные по распоряжению ныне печально известного и несанкционированного "autopen", в администрации Джозефа Байдена-младшего, настоящим объявляются недействительными и не имеющими дальнейшей силы", — написал Трамп.

Также президент США добавил, что все, кто получили документы таким образом должны знать — теперь эти документы не имеют никакой юридической силы.

"Любой, кто получал "помилования", "смягчения наказания" или любой другой юридический документ, подписанный таким образом, должен иметь в виду, что указанный документ полностью и окончательно аннулирован и не имеет юридической силы", — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, недавно Трамп заявил, что США проверят статус всех афганцев, которые приехали в страну во времена Байдена.

Его заявление прозвучало после того, как 26 ноября в нескольких кварталах от Белого дома было совершено вооруженное нападение на двух бойцов Нацгвардии США, в результате чего одна женщина-нацгвардеец погибла. Стрелком, предварительно, является, 29-летний гражданин Афганистана, который въехал у страну в 2021 году.

Также мы писали, что в начале ноября Байден впервые за долгое время появился на публике. Выступая на гала-вечера Демпартии штаба Небраска, бывший президент США заявил, что Трамп "позорит" народ Соединенных Штатов.

Джо Байден США Дональд Трамп президент документы цифровая подпись
Автор: Ткач Эдуард
Автор:
Ткач Эдуард
