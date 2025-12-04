Конгрессмен Куэльяр получил помилование от Трампа - что известно о деле

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Дональд Трамп объявил о помиловании демократа из Техаса Генри Куэльяра и его жены, и закрыл на федеральном уровне дело о взяточничестве и заговоре, в котором супруги были ранее обвинены. Трамп объяснил решение тем, что считает американскую систему правосудия "вооруженной" против политических оппонентов, и заявил, что Куэльяры стали жертвами из-за критики иммиграционной политики администрации Джо Байдена.

Трамп заявил, что, по его мнению, обвинения против конгрессмена Генри Куэльяра и его жены Имельды были выдвинуты по политическим мотивам. Он утверждал, что семью преследовали за то, что конгрессмен высказывал позицию против "открытых границ", критикуя подход Байдена к миграционному кризису. Впрочем никаких доказательств в подтверждение таких утверждений Трамп не привел.

Ранее федеральная прокуратура выдвинула супругам Куэльяр обвинения в получении крупных сумм денег за продвижение интересов азербайджанской энергетической компании и одного из банков Мексики.

Следствие заявляло, что конгрессмен согласился влиять на законодательство, выгодное Азербайджану, а также выступил в Палате представителей со спичем, который отвечал внешнеполитическим интересам этой страны. Супруги настаивали на своей невиновности.

Сам конгрессмен в разговоре с журналистами поблагодарил Трампа за это решение, добавив, что верил в свою правоту и надеялся на справедливый результат. Он также отметил, что теперь может вернуться к работе и что "ничего не изменилось". Отдельно он сообщил, что переходить в Республиканскую партию он не планирует и будет работать дальше вместе с демократами.

Несмотря на помилование, Генри Куэльяр до сих пор фигурирует в расследованиях Комитета по этике Палаты представителей. Производство продолжается с мая 2024 года.

Он часто расходился с линией Демократической партии по иммиграции и оружия, а также является одним из немногих демократов, выступающих против права на аборты. Он был одним из самых громких критиков реакции администрации Байдена на рекордное количество мигрантов, которые пересекли южную границу США.

