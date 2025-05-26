Національний день памʼяті у США - Трамп поклав вінок до Могили невідомого солдата

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 26 травня, у Сполучених Штатах Америки відмічають Національний день памʼяті. Президент Дональд Трамп вшанував пам’ять загиблих, поклавши вінок до Могили невідомого солдата.

Про це повідомляє канал "Donald Trump українською".

Реклама

Читайте також:

Трамп на Дню памʼяті у США

Цей жест став частиною традиційного вшанування Дня пам’яті у США — щорічного свята, присвяченого військовослужбовцям, які віддали життя за свою країну.

Могила невідомого солдата — це символ шани та скорботи за тими, чиї імена залишилися невідомими. Меморіал розташований в Арлінгтоні й присвячений американцям, загиблим на війні, останки яких так і не вдалося ідентифікувати.

Нагадаємо, що у події взяли участь також віцепрезидент Джей Ді Венс та глава Пентагону Піт Гегсет.

Крім того, у Грузії 26 травня відзначається День незалежності Грузії. Саме цього дня, у 1918 році, вперше в історії країни було офіційно проголошено державний суверенітет.