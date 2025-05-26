Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп поклав вінок до Могили невідомого солдата arrow

Трамп поклав вінок до Могили невідомого солдата

26 травня 2025 20:09
Анастасія Писаненко - редактор
Національний день памʼяті у США - Трамп поклав вінок до Могили невідомого солдата
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 26 травня, у Сполучених Штатах Америки відмічають Національний день памʼяті. Президент Дональд Трамп вшанував пам’ять загиблих, поклавши вінок до Могили невідомого солдата.

Про це повідомляє канал "Donald Trump українською".

Реклама
Читайте також:

Трамп на Дню памʼяті у США

Цей жест став частиною традиційного вшанування Дня пам’яті у США — щорічного свята, присвяченого військовослужбовцям, які віддали життя за свою країну.

Могила невідомого солдата — це символ шани та скорботи за тими, чиї імена залишилися невідомими. Меморіал розташований в Арлінгтоні й присвячений американцям, загиблим на війні, останки яких так і не вдалося ідентифікувати.

Нагадаємо, що у події взяли участь також віцепрезидент Джей Ді Венс та глава Пентагону Піт Гегсет.

Крім того, у Грузії 26 травня відзначається День незалежності Грузії. Саме цього дня, у 1918 році, вперше в історії країни було офіційно проголошено державний суверенітет.

США Дональд Трамп загиблі Америка пам'ять
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама