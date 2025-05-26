Национальный день памяти в США - Трамп возложил венок к Могиле неизвестного солдата

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 26 мая, в Соединенных Штатах Америки отмечают Национальный день памяти. Президент Дональд Трамп почтил память погибших, возложив венок к Могиле неизвестного солдата.

Об этом сообщает канал "Donald Trump на украинском".

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Этот жест стал частью традиционного чествования Дня памяти в США — ежегодного праздника, посвященного военнослужащим, которые отдали жизнь за свою страну.

Могила неизвестного солдата — это символ уважения и скорби по тем, чьи имена остались неизвестными. Мемориал расположен в Арлингтоне и посвящен американцам, погибшим на войне, останки которых так и не удалось идентифицировать.

Напомним, что в событии приняли участие также вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хэгсет.

Кроме того, в Грузии 26 мая отмечается День независимости Грузии. Именно в этот день, в 1918 году, впервые в истории страны был официально провозглашен государственный суверенитет.