Национальный день памяти в США - Трамп возложил венок к Могиле неизвестного солдата

Трамп возложил венок к Могиле неизвестного солдата
В понедельник, 26 мая, в Соединенных Штатах Америки отмечают Национальный день памяти. Президент Дональд Трамп почтил память погибших, возложив венок к Могиле неизвестного солдата.
Об этом сообщает канал "Donald Trump на украинском".
Трамп на Дне памяти в США
Этот жест стал частью традиционного чествования Дня памяти в США — ежегодного праздника, посвященного военнослужащим, которые отдали жизнь за свою страну.
Могила неизвестного солдата — это символ уважения и скорби по тем, чьи имена остались неизвестными. Мемориал расположен в Арлингтоне и посвящен американцам, погибшим на войне, останки которых так и не удалось идентифицировать.
Напомним, что в событии приняли участие также вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хэгсет.
Кроме того, в Грузии 26 мая отмечается День независимости Грузии. Именно в этот день, в 1918 году, впервые в истории страны был официально провозглашен государственный суверенитет.
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