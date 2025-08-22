Відео
Головна Новини дня Трамп похвалився спільним фото з Путіним і заговорив про зустріч

Трамп похвалився спільним фото з Путіним і заговорив про зустріч

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 21:58
Саміт на Алясці - Трамп показав фото
Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп похвалився спільним фото з російським диктатором Володимиром Путіним, зробленим під час саміту на Алясці. А також заявив, що хотів би зустрітися з Путіним на президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп сказав під час звернення до нації в Овальному кабінеті.

Трамп про зустріч з Путіним та Зеленським

Американський лідер знову заговорив про "два тижні".

"Я б хотів мати зустріч з обома (Зеленським та Путіном, – ред.)… Через два тижні ми зрозуміємо, в якому напрямку я піду. Я можу піти в одному напрямку, або в іншому", — сказав він.

Нагадаємо, також під час цього звернення Трамп розповів, що робитиме, якщо Путін не погодиться на перемир’я.

Також президент США анонсував "дуже важливе рішення" щодо Росії та України. Проте, за його словами, для початку необхідно зрозуміти позицію обох сторін.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
