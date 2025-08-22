Саммит на Аляске - Трамп показал фото

Трамп похвастался совместным фото с Путиным и заговорил о встрече
Президент США Дональд Трамп похвастался совместным фото с российским диктатором Владимиром Путиным, сделанным во время саммита на Аляске. А также заявил, что хотел бы встретиться с Путиным на президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Трамп сказал во время обращения к нации в Овальном кабинете.
Трамп о встрече с Путиным и Зеленским
Американский лидер снова заговорил о "двух неделях".
"Я бы хотел иметь встречу с обоими (Зеленским и Путиным, — ред.)... Через две недели мы поймем, в каком направлении я пойду. Я могу пойти в одном направлении, или в другом", — сказал он.
Напомним, также во время этого обращения Трамп рассказал, что будет делать, если Путин не согласится на перемирие.
Также президент США анонсировал "очень важное решение" по России и Украине. Однако, по его словам, для начала необходимо понять позицию обеих сторон.
