Саммит на Аляске - Трамп показал фото

Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп похвастался совместным фото с российским диктатором Владимиром Путиным, сделанным во время саммита на Аляске. А также заявил, что хотел бы встретиться с Путиным на президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп сказал во время обращения к нации в Овальном кабинете.

Трамп о встрече с Путиным и Зеленским

Американский лидер снова заговорил о "двух неделях".

"Я бы хотел иметь встречу с обоими (Зеленским и Путиным, — ред.)... Через две недели мы поймем, в каком направлении я пойду. Я могу пойти в одном направлении, или в другом", — сказал он.

Напомним, также во время этого обращения Трамп рассказал, что будет делать, если Путин не согласится на перемирие.

Также президент США анонсировал "очень важное решение" по России и Украине. Однако, по его словам, для начала необходимо понять позицию обеих сторон.