Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп похвастался совместным фото с Путиным и заговорил о встрече

Трамп похвастался совместным фото с Путиным и заговорил о встрече

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 21:58
Саммит на Аляске - Трамп показал фото
Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп похвастался совместным фото с российским диктатором Владимиром Путиным, сделанным во время саммита на Аляске. А также заявил, что хотел бы встретиться с Путиным на президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп сказал во время обращения к нации в Овальном кабинете.

Реклама
Читайте также:

Трамп о встрече с Путиным и Зеленским

Американский лидер снова заговорил о "двух неделях".

"Я бы хотел иметь встречу с обоими (Зеленским и Путиным,  ред.)... Через две недели мы поймем, в каком направлении я пойду. Я могу пойти в одном направлении, или в другом", — сказал он.

Напомним, также во время этого обращения Трамп рассказал, что будет делать, если Путин не согласится на перемирие.

Также президент США анонсировал "очень важное решение" по России и Украине. Однако, по его словам, для начала необходимо понять позицию обеих сторон.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации