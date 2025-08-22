Трамп анонсував "дуже важливе рішення" щодо Росії та України

Дональд Трамп. Фото: кадр з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує ухвалити "дуже важливе рішення" щодо ситуації в Росії та Україні. Це станеться протягом найближчих двох тижнів.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу у п'ятницю, 22 серпня.

Трамп пообіцяв зробити заяву щодо війни в Україні

За його словами, для початку необхідно зрозуміти позицію обох сторін.

"Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії і, чесно кажучи, України до переговорів. Потрібні двоє", — зазначив Трамп.

На уточнювальне запитання, що він робитиме після цього терміну, політик відповів: "Я думаю, я ухвалю рішення, що ми робитимемо. І це буде дуже важливе рішення. Чи це масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи є те й інше. Або не робитиму нічого і скажу: "це ваша війна".

Нагадаємо, що Дональд Трамп висловив розчарування через те, що лідери України та Росії, Володимир Зеленський і Володимир Путін, досі продовжують воєнні дії замість того, щоб сісти за стіл переговорів.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, якими мають бути гарантії безпеки для України. Він підкреслив, що ці домовленості мають стати стримувальним фактором для Путіна.