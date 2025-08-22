Трамп анонсировал "очень важное решение" по России и Украине

Дональд Трамп. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует принять "очень важное решение" по ситуации в России и Украине. Это произойдет в течение ближайших двух недель.

Об этом американский лидер заявил во время брифинга в пятницу, 22 августа.

По его словам, для начала необходимо понять позицию обеих сторон.

"Я думаю, за две недели я пойму отношение России и, честно говоря, Украины к переговорам. Нужны двое", — отметил Трамп.

На уточняющий вопрос, что он будет делать после этого срока, политик ответил: "Я думаю, я приму решение, что мы будем делать. И это будет очень важное решение. Или это масштабные санкции, или масштабные тарифы, или то и другое. Или не буду делать ничего и скажу: "Это ваша война".

Напомним, что Дональд Трамп выразил разочарование из-за того, что лидеры Украины и России, Владимир Зеленский и Владимир Путин, до сих пор продолжают военные действия вместо того, чтобы сесть за стол переговоров.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что эти договоренности должны стать сдерживающим фактором для Путина.