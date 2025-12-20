Карта Трампа, яка коштує 1 млн дол., дає власнику привілей пришвидшеного розгляду візової заявки

Так звана "Золота картка Трампа", яку презентував американський президент. Фото: Reuters

Виступаючи у Білому домі на брифінгу президент США Дональд Трамп продемонстрував золоту картку, яка за оплату в 1 млн дол. допоможе отримати довгострокову візу до США. Цікаво, що цю візу держава може відкликати в будь-який момент.

Про презентацію картки Трампа повідомляють Новини.LIVE.

Грін-карта чи віза?

Дивно, що Трамп назвав це грін-картою, адже жодних гарантій на отримання посвідки на проживання, що веде до громадянства, вона не дає. Це просто довгострокова віза до США, яку дуже швидко розглянуть відповідні структури, тобто зменшується очікування розгляду справи.

У Трампа вже заявили, що за декілька днів продажу цієї картки вже вдалось збагатити Штати більше ніж на мільярд доларів. Тобто, якщо вірити Трампу, вдалось продати понад тисячу таких карток, що є сумнівним з огляду, що це, по суті, віза.

Трамп зауважив, що компаніям пропонується купити цю картку за 2 млн, якщо їм потрібно стати спонсором цінного іноземного працівника. Держзбір за проходження процедури складе 15 тис. дол.

Після подання пакета документів процес триватиме "кілька тижнів" і включатиме співбесіду, йдеться на сайті. Додаткові збори Державного департаменту можуть застосовуватися "залежно від заявника".

Крім того, державний сайт програми обіцяє незабаром запустити й "Платинову карту Трампа": за 5 млн дол. можна буде купити право перебувати в США до 270 днів на рік і не сплачувати податки.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не проти видавати "золоту карту" й російським олігархам.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп підписав указ про заборону на в'їзд на територію США громадянам іще п'яти країн.