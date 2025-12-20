Карта Трампа, которая стоит 1 млн долл., дает владельцу привилегию ускоренного рассмотрения визовой заявки

Так называемая "Золотая карточка Трампа", которую презентовал американский президент. Фото: Reuters

Выступая в Белом доме на брифинге президент США Дональд Трамп продемонстрировал золотую карточку, которая за оплату в 1 млн долл. поможет получить долгосрочную визу в США. Интересно, что эту визу государство может отозвать в любой момент.

Грин-карта или виза?

Странно, что Трамп назвал это грин-картой, ведь никаких гарантий на получение вида на жительство, ведущего к гражданству, она не дает. Это просто долгосрочная виза в США, которую очень быстро рассмотрят соответствующие структуры, то есть уменьшается ожидание рассмотрения дела.

У Трампа уже заявили, что за несколько дней продажи этой карточки уже удалось обогатить Штаты более чем на миллиард долларов. То есть, если верить Трампу, удалось продать более тысячи таких карточек, что является сомнительным, учитывая, что это, по сути, виза.

Трамп отметил, что компаниям предлагается купить эту карточку за 2 млн, если им нужно стать спонсором ценного иностранного работника. Госсбор за прохождение процедуры составит 15 тыс.

После подачи пакета документов процесс продлится "несколько недель" и будет включать собеседование, говорится на сайте. Дополнительные сборы Государственного департамента могут применяться "в зависимости от заявителя".

Кроме того, государственный сайт программы обещает вскоре запустить и "Платиновую карту Трампа": за 5 млн долл. можно будет купить право находиться в США до 270 дней в году и не платить налоги.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не против выдавать "золотую карту" и российским олигархам.

Напомним, недавно Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на территорию США гражданам еще пяти стран.