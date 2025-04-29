Падіння цін на енергоносії ускладнює Путіну можливість ведення війни, — Трамп

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Зниження цін на енергоносії суттєво ускладнює Росії можливість продовжувати війну проти України. Політика адміністрації Джо Байдена побічно "надала" російському лідеру Володимиру Путіну фінансові ресурси для початку вторгнення.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю ведучому Гленну Беку, підсумовуючи перші 100 днів свого другого терміну на посаді.

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Трамп вкотре наголосив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталося б, якби він залишався на посаді у 2021 році.

"Коли я пішов чотири роки тому, у нас не було воєн. Не було Ізраїлю та ХАМАСу. Не було Росії та України. Цього б ніколи не сталося", — заявив Трамп.

Він також розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його адміністрацію у спричиненні високої інфляції та подорожчанні енергоносіїв, що, за словами Трампа, надало Путіну фінансові ресурси для початку війни.

"Ви бачите, що з енергоносіями зараз: вони падають. Це ускладнює Путіну ведення війни. Тож попереду на нас чекає багато чудового", — зазначив чинний глава Білого дому.

Раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що з російським лідером Володимиром Путіним домовлятися легше, ніж з президентом України Володимиром Зеленським.

Також американський президент сказав, що за певних умов готовий підтримати Україну, однак необов’язково її нинішнього лідера — Володимира Зеленського.