Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп объяснил, что затрудняет Путину вести войну против Украины arrow

Трамп объяснил, что затрудняет Путину вести войну против Украины

29 апреля 2025 23:33
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Падение цен на энергоносители усложняет Путину возможность ведения войны, — Трамп
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Снижение цен на энергоносители существенно усложняет России возможность продолжать войну против Украины. Политика администрации Джо Байдена косвенно "предоставила" российскому лидеру Владимиру Путину финансовые ресурсы для начала вторжения.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Гленну Беку, подводя итоги первых 100 дней своего второго срока в должности.

Реклама
Читайте также:

У России есть сложности

Трамп в очередной раз подчеркнул, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он оставался на посту в 2021 году.

"Когда я ушел четыре года назад, у нас не было войн. Не было Израиля и ХАМАСа. Не было России и Украины. Этого бы никогда не произошло", — заявил Трамп.

Он также раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его администрацию в высокой инфляции и подорожании энергоносителей, что, по словам Трампа, предоставило Путину финансовые ресурсы для начала войны.

"Вы видите, что с энергоносителями сейчас: они падают. Это усложняет Путину ведение войны. Поэтому впереди нас ждет много замечательного", — отметил действующий глава Белого дома.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным договариваться легче, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также американский президент сказал, что при определенных условиях готов поддержать Украину, однако необязательно ее нынешнего лидера — Владимира Зеленского.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама