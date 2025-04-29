Падение цен на энергоносители усложняет Путину возможность ведения войны, — Трамп

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Снижение цен на энергоносители существенно усложняет России возможность продолжать войну против Украины. Политика администрации Джо Байдена косвенно "предоставила" российскому лидеру Владимиру Путину финансовые ресурсы для начала вторжения.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Гленну Беку, подводя итоги первых 100 дней своего второго срока в должности.

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Трамп в очередной раз подчеркнул, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он оставался на посту в 2021 году.

"Когда я ушел четыре года назад, у нас не было войн. Не было Израиля и ХАМАСа. Не было России и Украины. Этого бы никогда не произошло", — заявил Трамп.

Он также раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его администрацию в высокой инфляции и подорожании энергоносителей, что, по словам Трампа, предоставило Путину финансовые ресурсы для начала войны.

"Вы видите, что с энергоносителями сейчас: они падают. Это усложняет Путину ведение войны. Поэтому впереди нас ждет много замечательного", — отметил действующий глава Белого дома.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным договариваться легче, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также американский президент сказал, что при определенных условиях готов поддержать Украину, однако необязательно ее нынешнего лидера — Владимира Зеленского.