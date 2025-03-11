Трамп пояснив, що буде у разі відмови РФ припинити вогонь

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Після проведення переговорів між українською та американською делегаціями президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на те, що Росія та Україна дійдуть до припинення вогню. Наразі очікується рішення РФ.

Про це американський лідер сказав під час розмов з журналістами коло Білого дому.

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Трамп заявив, що очікує на те, що Росія погодиться на припинення вогню. Для цього він планує зустріч із представниками РФ.

При цьому він заявив, що буде готовий воювати і далі.

"Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати далі", — заявив президент США.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Додамо, що після проведення переговорів між українською та американською делегаціями керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав пріоритет України у подальших перемовинах. Також він подякував стороні США за конструктивну розмову.