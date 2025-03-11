Трамп объяснил, что будет в случае отказа РФ прекратить огонь

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

После проведения переговоров между украинской и американской делегацией президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Россия и Украина придут к прекращению огня. Сейчас ожидается решение РФ.

Об этом американский лидер сказал во время разговоров с журналистами возле Белого дома.

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Трамп заявил, что ожидает того, что Россия согласится на прекращение огня. Для этого он планирует встречу с представителями РФ.

При этом он заявил, что будет готов воевать и дальше.

"Если мы не заставим РФ прекратить огонь, мы просто продолжим воевать дальше", — заявил президент США.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Добавим, что после проведения переговоров между украинской и американской делегациями руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал приоритет Украины в дальнейших переговорах. Также он поблагодарил сторону США за конструктивный разговор.