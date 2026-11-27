Трамп пояснив, чому назвав Путіна своїм другом
Президент США Дональд Трамп пояснив, чому назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Американський лідер заявив, що прагне домовитися про завершення війни в Україні, попри розбіжності з очільником Кремля.
Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву Трампа журналістам у резиденції Мар-а-Лаго.
Чому Трамп назвав Путіна другом
Відповідаючи на запитання журналістів, американський президент наголосив, що головною метою його контактів із російським керівництвом залишається досягнення мирної домовленості.
"Ми хочемо укласти угоду", — заявив Трамп.
За словами Трампа, він міг би прямо сказати Путіну про своє невдоволення його діями, однак натомість намагається знайти можливість для переговорів.
Президент США також заявив, що внаслідок війни щомісяця гинуть близько 25 тисяч людей.
Трамп зазначив, що давно знайомий із Путіним, а їхню останню розмову назвав вдалою. Він також висловив переконання, що російський лідер хоче досягти домовленості.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський розкритикував Трампа за публікацію спільного фото з Путіним та слова про дружбу. Глава держави наголосив, що вважає російського лідера агресором і вбивцею.
Також Новини.LIVE писали про слова Трампа, який заявив, що війну можна було уникнути, якби Росію не виключили з G8 після анексії Криму.