Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Американський лідер заявив, що прагне домовитися про завершення війни в Україні, попри розбіжності з очільником Кремля.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву Трампа журналістам у резиденції Мар-а-Лаго.

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Дональд та Меланія Трамп біля Білого Дому. Фото: Reuters

Чому Трамп назвав Путіна другом

Відповідаючи на запитання журналістів, американський президент наголосив, що головною метою його контактів із російським керівництвом залишається досягнення мирної домовленості.

"Ми хочемо укласти угоду", — заявив Трамп.

За словами Трампа, він міг би прямо сказати Путіну про своє невдоволення його діями, однак натомість намагається знайти можливість для переговорів.

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Президент США також заявив, що внаслідок війни щомісяця гинуть близько 25 тисяч людей.

Трамп зазначив, що давно знайомий із Путіним, а їхню останню розмову назвав вдалою. Він також висловив переконання, що російський лідер хоче досягти домовленості.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський розкритикував Трампа за публікацію спільного фото з Путіним та слова про дружбу. Глава держави наголосив, що вважає російського лідера агресором і вбивцею.

Також Новини.LIVE писали про слова Трампа, який заявив, що війну можна було уникнути, якби Росію не виключили з G8 після анексії Криму.