Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом. Американский лидер заявил, что стремится договориться о завершении войны в Украине, несмотря на разногласия с главой Кремля.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявление Трампа журналистам в резиденции Мар-а-Лаго.

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Дональд и Мелания Трамп возле Белого дома. Фото: Reuters

Почему Трамп назвал Путина другом

Отвечая на вопросы журналистов, американский президент подчеркнул, что главной целью его контактов с российским руководством остается достижение мирного соглашения.

"Мы хотим заключить соглашение", — заявил Трамп.

По словам Трампа, он мог бы прямо сказать Путину о своем недовольстве его действиями, однако вместо этого пытается найти возможность для переговоров.

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Президент США также заявил, что в результате войны ежемесячно погибают около 25 тысяч человек.

Трамп отметил, что давно знаком с Путиным, а их последний разговор назвал удачным. Он также выразил убеждение, что российский лидер хочет достичь договоренности.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Зеленский раскритиковал Трампа за публикацию совместного фото с Путиным и слова о дружбе. Глава государства подчеркнул, что считает российского лидера агрессором и убийцей.

Также Новини.LIVE писали о словах Трампа, который заявил, что войны можно было избежать, если бы Россию не исключили из G8 после аннексии Крыма.