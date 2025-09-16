Дональд Трамп звинуватив NYT у наклепі та подав позов до суду

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив про подання позову проти газети The New York Times на суму 15 мільярдів доларів. Він назвав видання "однією з найгірших і найдегенеративніших газет" та звинуватив журналістів у відвертій підтримці Демократичної партії.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі X.

Трамп різко висловився у бік The New York Times

Трамп підкреслив, що вважає публікації The New York Times незаконним внеском у виборчу кампанію, оскільки газета, за його словами, фактично розмістила підтримку Камали Гарріс на своїй першій шпальті. Президент також заявив, що видання десятиліттями поширювало неправдиві матеріали про нього, його сім’ю, бізнес, рух "Америка понад усе" та всю країну.

У зверненні Трамп навів приклади попередніх медійних позовів, зокрема справи проти інших ЗМІ та медіакомпаній, які, за його словами, вже закінчилися "успішними" рішеннями й компенсаціями.

"Вони брехливо "обливають" мене брудом за допомогою дуже складної системи підробки документів та візуальних зображень, що, по суті, є зловмисною формою наклепу, і, таким чином, погодилися на рекордні суми компенсації. Вони практикували цей довготривалий намір і схему зловживань, що є неприйнятним і незаконним. The New York Times дозволяли вільно брехати, оббріхувати і паплюжити мене занадто довго, і це має припинитися зараз", — йдеться у дописі Доналда Трампа.

Нагадаємо, торік у листопаді Дональд Трамп також судився із кількома провідними американськими ЗМІ.

Також нещодавно Дональд Трамп пригрозив американцям у Вашингтоні введенням надзвичайного стану.