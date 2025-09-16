Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп подав позов на 15 млрд доларів проти The New York Times

Трамп подав позов на 15 млрд доларів проти The New York Times

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:04
Дональд Трамп звинуватив NYT у наклепі та подав позов до суду
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив про подання позову проти газети The New York Times на суму 15 мільярдів доларів. Він назвав видання "однією з найгірших і найдегенеративніших газет" та звинуватив журналістів у відвертій підтримці Демократичної партії.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Трамп різко висловився у бік The New York Times

Трамп підкреслив, що вважає публікації The New York Times незаконним внеском у виборчу кампанію, оскільки газета, за його словами, фактично розмістила підтримку Камали Гарріс на своїй першій шпальті. Президент також заявив, що видання десятиліттями поширювало неправдиві матеріали про нього, його сім’ю, бізнес, рух "Америка понад усе" та всю країну.

У зверненні Трамп навів приклади попередніх медійних позовів, зокрема справи проти інших ЗМІ та медіакомпаній, які, за його словами, вже закінчилися "успішними" рішеннями й компенсаціями. 

null
Повідомлення Дональда Трампа. Фото: 

"Вони брехливо "обливають" мене брудом за допомогою дуже складної системи підробки документів та візуальних зображень, що, по суті, є зловмисною формою наклепу, і, таким чином, погодилися на рекордні суми компенсації. Вони практикували цей довготривалий намір і схему зловживань, що є неприйнятним і незаконним. The New York Times дозволяли вільно брехати, оббріхувати і паплюжити мене занадто довго, і це має припинитися зараз", — йдеться у дописі Доналда Трампа. 

Нагадаємо, торік у листопаді Дональд Трамп також судився із кількома провідними американськими ЗМІ

Також нещодавно Дональд Трамп пригрозив американцям у Вашингтоні введенням надзвичайного стану. 

США суд скандал журналісти Дональд Трамп ЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації