Дональд Трамп обвинил NYT в клевете и подал иск в суд

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил о подаче иска против газеты The New York Times на сумму 15 миллиардов долларов. Он назвал издание "одной из худших и самых дегенеративных газет" и обвинил журналистов в откровенной поддержке Демократической партии.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети X.

Трамп резко высказался в сторону The New York Times

Трамп подчеркнул, что считает публикации The New York Times незаконным вкладом в избирательную кампанию, поскольку газета, по его словам, фактически разместила поддержку Камалы Харрис на своей первой полосе. Президент также заявил, что издание десятилетиями распространяло ложные материалы о нем, его семье, бизнесе, движении "Америка превыше всего" и всей стране.

В обращении Трамп привел примеры предыдущих медийных исков, в том числе дела против других СМИ и медиакомпаний, которые, по его словам, уже закончились "успешными" решениями и компенсациями.

"Они лживо "обливают" меня грязью с помощью очень сложной системы подделки документов и визуальных изображений, что, по сути, является злонамеренной формой клеветы, и, таким образом, согласились на рекордные суммы компенсации. Они практиковали это долгосрочное намерение и схему злоупотреблений, что является неприемлемым и незаконным. The New York Times позволяли свободно врать, клеветать и порочить меня слишком долго, и это должно прекратиться сейчас", — говорится в заметке Доналда Трампа.

Напомним, в ноябре прошлого года Дональд Трамп также судился с несколькими ведущими американскими СМИ.

Также недавно Дональд Трамп пригрозил американцам в Вашингтоне введением чрезвычайного положения.