Главная Новости дня Трамп подал иск на 15 млрд долларов против The New York Times

Трамп подал иск на 15 млрд долларов против The New York Times

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 11:04
Дональд Трамп обвинил NYT в клевете и подал иск в суд
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил о подаче иска против газеты The New York Times на сумму 15 миллиардов долларов. Он назвал издание "одной из худших и самых дегенеративных газет" и обвинил журналистов в откровенной поддержке Демократической партии.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети X.

Читайте также:

Трамп резко высказался в сторону The New York Times

Трамп подчеркнул, что считает публикации The New York Times незаконным вкладом в избирательную кампанию, поскольку газета, по его словам, фактически разместила поддержку Камалы Харрис на своей первой полосе. Президент также заявил, что издание десятилетиями распространяло ложные материалы о нем, его семье, бизнесе, движении "Америка превыше всего" и всей стране.

В обращении Трамп привел примеры предыдущих медийных исков, в том числе дела против других СМИ и медиакомпаний, которые, по его словам, уже закончились "успешными" решениями и компенсациями.

null
Сообщение Дональда Трампа. Фото:

"Они лживо "обливают" меня грязью с помощью очень сложной системы подделки документов и визуальных изображений, что, по сути, является злонамеренной формой клеветы, и, таким образом, согласились на рекордные суммы компенсации. Они практиковали это долгосрочное намерение и схему злоупотреблений, что является неприемлемым и незаконным. The New York Times позволяли свободно врать, клеветать и порочить меня слишком долго, и это должно прекратиться сейчас", — говорится в заметке Доналда Трампа.

Напомним, в ноябре прошлого года Дональд Трамп также судился с несколькими ведущими американскими СМИ.

Также недавно Дональд Трамп пригрозил американцам в Вашингтоне введением чрезвычайного положения.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
