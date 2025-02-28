Трамп планує зробити англійську офіційною мовою США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп має намір підписати указ, який вперше зробить англійську мовою офіційною в країні. Наразі такої мови в країні немає.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, за майже 250 років існування США на федеральному рівні в країні не було визначено офіційну національну мову. В США говорять на сотнях мов, що є результатом тривалої імміграційної історії з усього світу.

Виконавчий указ скасує федеральну вимогу, введену колишнім президентом Біллом Клінтоном, згідно з якою державні установи та інші отримувачі федерального фінансування повинні надавати мовну підтримку особам, які не володіють англійською, повідомляють у Білому домі.

Однак, за інформацією, наданою The Wall Street Journal, установи все ще матимуть можливість надавати документи та послуги іншими мовами. У документі зазначено, що метою визнання англійської мовою національного рівня є "зміцнення єдності, підвищення ефективності урядової роботи та сприяння громадянській активності".

Трамп робить акцент на боротьбі з нелегальною імміграцією

WSJ відзначає, що Трамп зробив боротьбу з нелегальною імміграцією ключовим аспектом своєї політики на посту президента та пообіцяв здійснити найбільшу депортацію в історії США.

Під час виборчої кампанії Трамп стверджував, що мігрантів, які не володіють англійською, "відправляють" до таких міст, як Спрингфілд, Огайо, і висловлював занепокоєння щодо того, що учні-мігранти, які не знають англійської, мають труднощі у спілкуванні на уроках.

"У нашу країну прибувають мови. У нас немає жодного викладача на всю націю, який би говорив цією мовою. Це просто неймовірно — вони мають мови, про які в цій країні ніхто ніколи не чув. Це дуже жахливо", — казав він минулого року.

Видання додає, що хоча у США немає офіційної мови, для отримання громадянства заявники повинні скласти тест, що підтверджує їхню здатність читати, писати та розмовляти англійською.

Нагадаємо, член Палати представників США Жасмін Крокетт розкритикувала Трампа через небажання прямо визнати, що Росія напала на Україну.

Тим часом у США назріває скандал серед військових після рішення Дональда Трампа звільнити голову Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів.